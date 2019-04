Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Waldbrand bei Eggesin gelöscht (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 04.04.2019, gegen 15:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald über einen Waldbrand in Eggesin informiert. Betroffen war eine ca. zwei Hektar große Waldfläche zwischen dem Wohngebiet Karpin und der ehem. Artilleriekaserne der Bundeswehr. Die Feuerwehren aus Ueckermünde, Ahlbeck, Bellin und Eggesin waren mit insgesamt 35 Kameraden und 5 Einsatzfahrzeugen am Brandort und konnten nach kurzer Zeit den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Bundesforst entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Anklam übernommen, es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-820 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell