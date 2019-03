Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: umstürzender Baum verursacht Verkehrsunfall auf der B194

Neubrandenburg (ots)

Am 04.03.2019 kam es gegen 20:50 Uhr auf der B194 nahe Abtshagen zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.

Der 31-jährige Fahrer eines Audi A6 befuhr die B194 von Abtshagen kommend in Richtung Grimmen. Ihm entgegen kam ein 27 Jahre alter Fahrer aus Stralsund mit seinem VW Golf. Plötzlich stürzte vor ihnen ein Baum auf die Straße. Trotz Gefahrenbremsung stießen beide Fahrzeuge mit diesem zusammen. Der Audi wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus in Bartmannshagen zur weiteren Untersuchung gebracht. Der VW Golf blieb auf der Straße stehen und dessen Fahrer unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Zur Versorgung der Verletzten, Bergung der Fahrzeuge und Beseitigung des Baumes von der Fahrbahn war die B194 war für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren Beamte des AVPR Grimmen, ein Rettungswagen und Kameraden der FFW Abtshagen.

Andreas Scholz PFvD Elst PP NB

