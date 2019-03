Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Täter versuchen einen Zigarettenautomaten und einen Geldautomaten aufzubrechen

Greifswald (ots)

Am 03.03.2019 gegen 21:05 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er gerade zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie diese in der Gaußstraße in 17491 Greifswald versuchen einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Tatort geschickt. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten verließen die beiden Tatverdächtigen den Tatort zu Fuß. Sie konnten aber durch die eingesetzten Polizeibeamten in der Heinrich-Hertz-Straße in der dortigen Sparkasse festgestellt werden. Dort waren sie gerade dabei, den Geldautomaten aufzubrechen. Beiden Tatverdächtigen wurden vorläufige festgenommen. Bei diesen handelt es sich um zwei 32-jährige männliche Personen aus Greifswald. Welche bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten waren. Bei der Besichtigung der beiden Automaten konnten die Beamten feststellen, dass es den Tätern nicht gelungen war auch nur einen der Automaten zu öffnen. Sie haben an beiden Automaten nur Sachbeschädigungen verursacht. Diese belaufen sich auf ca. 1.600,-EUR. Gegen die beiden Täter wurde Anzeige wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall erstattet. Der Kriminaldauerdienst des KK Anklam hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

