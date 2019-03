Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Exhibitionistische Handlungen in Stralsund

Stralsund (ots)

Am gestrigen Sonntag (03.03.19) ist eine 32-jährige Frau in Stralsund Opfer exhibitionistischer Handlungen geworden.

Die Frau war am Nachmittag, gegen 14:50 Uhr, mit ihrem Hund im Stralsunder Stadtwald, Barther Straße, spazieren. Sie bemerkte einen Mann, der in einem Gebüsch stand. Als sie an ihm vorüber gegangen war, rief er ihr in hochdeutscher Sprache obszöne Bemerkungen hinterher. Als die 32-Jährige sich daraufhin umdrehte, musste sie feststellen, dass der Mann seine Hose herunter gezogen hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Sie setzte ihren Weg sofort weiter. Der Mann folgte ihr nicht.

Die Geschädigte beschrieb den unbekannten Tatverdächtigen als korpulent, etwa 160 bis 170 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt und komplett in schwarz gekleidet.

Mögliche Zeugen oder Personen die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

