Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand in 17237 Blumenholz, LK MSE

PHR Neustrelitz (ots)

Am 23.02.2019 gegen 16:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Keller eines Einfamilienhauses in Blumenholz zu einem Brand. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Neustrelitz, Strelitz-Alt, Carpin, Hohenzieritz, Kratzeburg, Blumenholz, Klein Vielen mit insgesamt 11 Einsatzfahrzeugen zum Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch das Feuer wurde ein Kellerraum zerstört, ein weiterer Kellerraum durch die Raucheinwirkung erheblich beschädigt. Dank einer im Haus befindlichen Betondecke und dem Einsatz der Feuerwehr, griff das Feuer nicht auf das restliche Haus über. Der Sachschaden wird auf ca.20.000 EUR geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Heizungskeller des Hauses aus. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob ein technischer Defekt oder ein anderer Entstehungsgrund vorliegt kann zum Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Ein Brandursachenermittler wird am 25.02.2019 die Ermittlungen der Polizei unterstützen. Die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

