POL-NB: PKW-Fahrer erfasst E-Bike-Fahrerin und flüchtet vom Unfallort

Wolgast (ots) -

Am 07.12.2018 gegen 15:20 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in 17438 Wolgast zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 51-jährige E-Bike-Fahrerin befuhr auf der linken Seite die Wilhelmstraße aus Richtung Greifswalder Straße kommend in Richtung Markt. Als sie dabei die Einmündung zur Bleichstraße überquerte fuhr ein dunkler PKW von der Bleichstraße auf die Wilhelmstraße und beachtete dabei die Vorfahrt der E-Bike-Fahrerin nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei kam die E-Bike-Fahrerin zu Fall und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der dunkle PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Gegen den Fahrzeugführer des dunklen PKWs wurde Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Hilfe. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell