POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der B198 bei Below (LK MSE)

Neustrelitz (ots) -

Am 07.12.2018 gegen 16:45 Uhr kam es auf der B198 zwischen den Ortschaften Neustrelitz und Wesenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines PKW Ford Focus befuhr die B198 aus Richtung Neustrelitz kommend in Richtung Wesenberg. Auf Höhe des Abzweiges zur Ortschaft Below bemerkte er eine Anzahl verkehrsbedingt haltender Fahrzeug nicht und fuhr ungebremst auf das letzte Fahrzeug einen PKW Mercedes (48-jähriger Fahrzeugführer)auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles auf den vor ihm stehenden PKW Audi A4 (41-jähriger Fahrzeugführer) geschleudert. Das unfallverursachende Fahrzeug stellte sich durch den Aufprall quer und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW Fiat Stilo einer 29-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Bei dem Unfall wurden die beiden Mitfahrer(im Alter von 21 und 25 Jahren) im Ford Focus so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B198 für 3 Stunden voll gesperrt werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Pressestelle



Nicole Buchfink



Telefon: 0395/5582-2040







Claudia Tupeit



Telefon: 0395/5582-2041







Fax: 0395/5582-2006



E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de



Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell