POL-NB: Graffiti Sprayer in Greifswald auf frischer Tat gestellt, LK VG

Greifswald (ots) - Am 01.12.2018 gegen 21:41 Uhr meldeten Zeugen in der Einsatzleitstelle Neubrandenburg, dass mehrere dunkel gekleidete Personen den Studentclub "Kiste" in der Makarenkostr. in Greifswald mit Schmierereien versehen. Noch während der Meldung entfernte sich die Gruppe in Richtung Puschkinring. Die umgehend eingesetzten Greifswalder Kollegen konnten nur wenige Minuten später, diese Gruppierung im Bereich der Sporthalle im Puschkinring stellen. Bei der Personengruppe handelte es sich um 15 Heranwachsende. Nachdem die Personen namentlich bekannt gemacht wurden, kristallisierte sich ein 17jähriger Jugendlicher als tatverdächtig heraus, da er als einziger Farbanhaftungen an den Händen und Spraydosen in seinem Rucksack hatte, welche mit den Schmierereien übereinstimmten. Auch teilten einige Heranwachsende der Gruppe mit, dass es zu diesem Graffito nur einen Verantwortlichen gebe. An der "Kiste" wurden zwei Wände, auf einer Fläche von ca. 30qm, mit mehreren sogenannten Tags besprüht. Der dadurch verursachte Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 3000EUR geschätzt.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

