POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Landesstraße 32 zwischen der B 109 und Hammer (LK Vorpommern-Greifswald)

Ueckermünde (ots) - Am 01.12.2018, gegen 09:00 Uhr kam es auf der L 32 zwischen der B 109 und der Ortschaft Hammer zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jährige, aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stammende Fahrer eines PKW Honda befuhr die L 32 aus Richtung Hammer kommend in Richtung B 109. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr in der weiteren Folge in den Straßengraben. Die 30-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Pasewalk verbracht. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.100 Euro geschätzt.

