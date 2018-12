POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und drei schwer verletzten Personen auf der B 96 vor Lietzow (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen (ots) - Am 01.12.2018, gegen 03:15 Uhr ereignete sich auf der B 96, kurz vor der Ortschaft Lietzow, ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 23-jähriger Rüganer mit seinem PKW Mercedes die B 96 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Lietzow. Ca. 1.200 m vor der Ortslage Lietzow durchfuhr er eine Rechtskurve. Dabei kam der Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und überschlug sich mehrfach auf dem angrenzenden Radweg. Anschließend kam der PKW im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrzeugführer, sowie die 17, 23 und 31 Jahre alten und ebenfalls von der Insel Rügen stammenden Mitfahrer wurden schwer verletzt und durch Rettungswagen in die Kliniken Bergen, Stralsund und Greifswald verbracht. Der 23-jährige Beifahrer erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 96 ca. 6,5 Stunden voll gesperrt. Insgesamt waren drei Notarztwagen, vier Rettungswagen, zwei Funkstreifenwagen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Lietzow, Sassnitz und Sargard im Einsatz.

Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

