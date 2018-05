POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer nach Wildunfall bei Barth LK VR

Barth (ots) -

Am 02.05.2018, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Radfahrer den Waldweg vom Barther Ortsteil Gut Glück in Richtung Planitz. Der junge Mann kam von der Arbeit und wollte eigentlich nur nach Hause, aber es kam anders. Völlig unerwartet kreuzte ein Reh den Weg des Radfahrers. Der Versuch, dem Tier auszuweichen, schlug fehl - Radfahrer und Reh kollidierten miteinander. Hierbei stürzte der Radfahrer derart, dass er mit Verdacht auf Unterarmfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dem Reh erging es wesentlich besser. Da es an der Unfallstelle nicht aufgefunden wurde, bleibt zu vermuten, dass es schleunigst das Weite suchte. Der Sachschaden am Fahrrad wird mit ca. 100,- Euro beziffert. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

