POL-NB: Korrektur zur Pressemitteilung vom 01.05.18 "Schlägerei zwischen mehreren Personen in Neubrandenburg"

Neubrandenburg (ots) - In der Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/3931449 heißt es, dass es in Neubrandenburg, auf einer größeren Feier am "Kiosk 2000" zu einer Schlägerei gekommen sei. Wir möchten hiermit mitteilen, dass sich die Schlägerei nicht auf dem Gelände des "Kiosk 2000" ereignet hat.

