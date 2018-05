POL-NB: Brand einer Scheune in Neuendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Barth (ots) - Am 01.05.2018, gegen 11:00 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen den Brand einer Scheune in der Parkstraße in Neuendorf. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Saal, Hessenburg, Spoldershagen, Fuhlendorf, Zingst, Lüdershagen, Pruchten, Ribnitz-Damgarten und Barth waren mit insgesamt 65 Kameraden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Scheune, in der Stroh, ein Hausschwein und zwei brütende Gänse untergebracht waren, brannte komplett nieder. Das Schwein und die Gänse konnten nicht mehr gerettet werden. Durch den starken Wind wurde der giftige Rauch in Richtung der angrenzenden Wohnhäuser geweht. Die betreffenden Anwohner wurden vorsorglich evakuiert. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Parkstraße wurde während der Löscharbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand sein. Zur endgültigen Klärung der Brandursache kommt am 02.05.18 ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell