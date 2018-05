POL-NB: Schlägerei zwischen mehreren Personen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -

Durch eine Zeugin wurde telefonisch in der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg mitgeteilt, dass es auf einer größeren Feier am "Kiosk 2000" in Neubrandenburg zu einer Schlägerei gekommen sei. Den eingesetzten Polizeibeamten des Poilzeihauptreviers Neubrandenburg wurde vor Ort mitgeteilt, dass ein Streit zwischen zwei 34-jährigen Männern zu dem größeren Handgemenge mit mindestens sechs Beteiligten geführt haben soll. Einer der Männer lag am Boden und erlitt Schnittverletzungen durch Scherben an der Hand und im Gesicht. Dessen 30-jährige Freundin, die ebenfalls angegriffen wurde, erlitt Schwellungen am Auge. Die beiden verletzten Personen haben sich zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus begeben. Gegen mehrere Personen, deren Namen vor Ort ermittelt werden konnten, wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Annette Klinger, PRin Polizeiführerin vom Dienst

