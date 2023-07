Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzter Mann in Rostock aufgefunden

Rostock (ots)

+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock+++

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 03:00 Uhr wurde in Warnemünde/An der Stadtautobahn ein Mann aufgefunden, der Verletzungen am Hals aufwies. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht.

Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen 27-jährigen Iraner handelt. Da eine Straftat gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Rostock wegen des Verdachts des Tötungsdeliktes.

Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 11.30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Rückfragen beantwortet die zuständige Staatsanwaltschaft Rostock.

