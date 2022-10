Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Kfz-Dieb auf der BAB 24

Stolpe (ots)

Am Samstag, 29.10.2022, konnte die Polizei einen Autodieb auf frischer Tat auf der BAB 24 stellen. Gegen 10:24 Uhr meldete sich der Hinweisgeber über den Polizeinotruf und teilte mit, dass ein unbekannter Täter ihm in der vergangenen Nacht seinen Audi A5 in Bremen entwendet hat. Der Hinweisgeber selber hatte die Möglichkeit den entwendeten Audi in unregelmäßigen Abständen mit einer eigenen GPS-App orten zu lassen. Zum Zeitpunkt des Hinweises befand das entwendete Fahrzeug anscheinend im Bereich der Landesgrenze aus Richtung Schleswig-Holstein kommend in Fahrtrichtung Berlin. Hier schien das Fahrzeug an der dortigen Raststätte "Schaalsee" angehalten zu haben. Durch die Einsatzleitstelle wurden umgehend mehrere Funkwagenbesatzungen koordiniert an den Aufenthaltsort und den nachfolgenden Anschlussstellen postiert. Hier konnte der Audi nicht festgestellt werden. Eine weitere Ortung, etwa 30min später ergab aber, dass der Audi sich bereits entfernt hatte und konnte im Bereich Neustadt-Glewe lokalisiert werden. In der weiteren Folge konnte gegen 11:10 Uhr ein dem gestohlenen Audi identisch aussehendes Modell im Bereich der Anschlussstelle Suckow festgestellt werden. Die über Funk durchgeführte Überprüfung des amtlichen Kennzeichens am Audi ergab, dass die Kennzeichen nicht als gestohlen gemeldet waren und zum Fahrzeug in Typ und Farbe passten. Die Funkwagenbesatzung entschloss sich jedoch trotzdem das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Audi-Fahrer folgte den Anweisungen der Funkwagenbesatzung und konnte an der Anschlussstelle Putlitz im Bundesland Brandenburg gestoppt werden. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um den zuvor gestohlenen Audi A5 in Bremen handelte. Der 34-jährige polnische Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der örtlichen Zuständigkeit der brandenburgischen Polizei und Justiz wurde der Sachverhalt vor Ort zur weiteren Abarbeitung der Maßnahmen an die Kollegen der Landespolizei aus Brandenburg übergeben. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell