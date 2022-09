POL-HRO: LebEL-Übung am Rostocker Hauptbahnhof - Erreichbarkeit für Presse- und Medienvertreter

Schwerin (ots) - Am 24.09.2022 gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Wohnhausbrand in der Franz-Mehring-Straße in 19053 Schwerin. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl eines leerstehenden und stark sanierungsbedürftigen Wohnhauses in Vollbrand. Kräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin sowie der Freiwilligen ...

mehr