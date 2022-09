POL-KA: (KA)Stutensee - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Karlsruhe (ots) - Am Sonntag ist eine 54-jährige Frau aus Waldbronn schwer verletzt in ihrer Wohnung aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus verbracht worden. Am Freitagmorgen erlag die Frau ihren Verletzungen. Bereits zuvor wurde bei der Kriminalpolizei Karlsruhe eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe ...

