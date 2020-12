Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person im Stadtgebiet Gnoien

RostockRostock (ots)

Am 29.12.2020 ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Gnoiener Friedenstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein PKW Opel die Ortsdurchfahrt Gnoien, als plötzlich ein 41-jähriger Mann auf die Fahrbahn trat. Er wurde in der Folge von dem herannahenden PKW erfasst und durch den Aufprall schwerverletzt. Anschließend wurde er durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaunfahme wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Die Ortsdurchfahrt Gnoien musste während der Unfallaufnahme einige Zeit vollgesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Denise Trabert Polizeirevier Teterow Güstrower Straße 23 17166 Teterow

