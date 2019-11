Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kontrollen zu "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Vorfahrt und Vorrang"

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Vorfahrt und Vorrang". Die Maßnahmen sind Teil der monatlichen Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!". Die Kontrollen werden über den gesamten Monat November fortgeführt. Mehr als 100 Beamte werden an etwa 30 Kontrollstellen im Einsatz sein. Dabei werden sie nicht nur Rotlichtverstöße ahnden. Vielmehr sollen auch die Verkehrsteilnehmer angehalten werden, die während der Gelbphase stark beschleunigen, um in den Kreuzungsbereich einzufahren - ein Verhalten, das regelmäßig zu Gefahrensituationen im Straßenverkehr führt. Das Missachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Land. Die Beamten werden Fahrzeugführer daher für die Gefahren der Missachtung sensibilisieren - an Kreuzungen mit und ohne Ampel, aber auch in 30-km/h-Zonen mit "rechts vor links".

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell