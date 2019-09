Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Strohmietenbrand in Kalkhorst

23942 Kalkhorst (ots)

In der Nacht des 29.09.2019 gegen 01:50 Uhr gerieten in 23942 Kalkhorst zwei unmittelbar nebeneinander stehende Strohmieten in Brand. Insgesamt brannten 2000 Strohballen in voller Ausdehnung, wodurch ein Sachschaden von etwa 50.000 EUR entstand. Ein hinter den Strohmieten befindliches Holzgebäude wurde durch den Brand gefährdet, ein Übergreifen auf das Gebäude konnte durch die eingesetzten Feuerwehren verhindert werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen oder Tiere. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Kalkhorst, Klütz, Boltenhagen, Dassow, Damshagen und Harkensee mit insgesamt ca. 65 Kameraden. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauern gegenwärtig an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei bezüglich der Brandursache dauern an. Henning Krumbiegel Polizeioberkommissar Polizeipräsidium Rostock Polizeirevier Grevesmühlen

