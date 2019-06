Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand auf einem Fischkutter im Bereich Alter Strom Warnemünde

Am 02.06.2019 gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Brand auf dem 24 Meter Fischkutter "Zufriedenheit" am Liegeplatz im Alten Strom in Warnemünde. Durch den schnellen Einsatz der Berufsfeuerwehr Rostock konnte das brennende Oberdeck zeitnah gelöscht und ein Übergreifen auf andere Schiffe verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich nicht unerhebliche Mengen Betriebsstoffe, u.a. ca. 1.400 Liter Dieselkraftstoff an Bord. Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Lichtenhagen, des Kriminaldauerdienstes Rostock und der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock übernahmen nach den Löscharbeiten den Tatort. Nach ersten Ermittlungen muss von einer vorsätzlichen Legung des Feuers ausgegangen werden. Ein technischer Defekt konnte, auf dem aus Holz bestehenden Fahrzeug, augenscheinlich ausgeschlossen werden. Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes glücklicherweise nicht auf dem Schiff auf. Die Schwimmfähigkeit wurde nicht beeinträchtigt, Betriebsstoffe sind nicht ausgetreten und ein Umweltschaden ist nicht entstanden. Am Fischkutter ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe im besagten Zeitraum machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381-127040, das 2. Polizeirevier Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381-77070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Holger Kroner Schichtdienstleiter Landeswasserschutzpolizeiamt M-V Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

