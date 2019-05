Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit Unfalltotem und zwei Schwerverletzten [Mühlen Eichsen, LK Nordwestmecklenburg)

Rostock/Mühlen Eichsen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 12.05.2019 gegen 11:40 Uhr auf der B 208 zwischen Mühlen Eichsen und Testorf-Steinfurt (LK Nordwestmecklenburg). Der Unfallverursacher geriet mit seinem PKW in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem anderen PKW. Der Unfallverursacher verstarb an der Unfallstelle. Sein 10-jähriger Sohn wurde als Beifahrer lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Lübeck transportiert. Der Unfallgegner wurde ebenfalls schwer verletzt und in die Klinik nach Schwerin verbracht. Die B 208 war über mehrere Stunden gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallumstände eingesetzt. Es wurde eine Blutprobe des Unfallverursachers sichergestellt. Andreas Walus Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

