Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: POL-HRO: "Fahren.Ankommen.Leben!" - Ergebnisse der Auftaktsveranstaltung

Wismar (ots)

Seit Dienstag, 03.04.2019, kontrollieren Beamte in den Bereichen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock im Zuge der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" verstärkt zum Thema "Geschwindigkeit". Überhöhte und unangepasste Geschwindigkeit ist die Unfallursache Nummer eins in unserem Bundesland. Im Jahr 2017 kamen 33 Menschen auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns durch zu schnelles Fahren ums Leben. Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock führte die Polizeiinspektion Wismar die Kontrollen zur Auftaktveranstaltung durch. Diese fanden unter anderem an der Regionalschule Lützow, an einer Kindertagesstätte in Brüsewitz sowie in Gägelow statt. Insgesamt konnten bei rund 2.100 überprüften Verkehrsteilnehmern 46 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Spitzenwert: Ein PKW mit 114 km/h bei zulässigen 80 km/h auf der B 106 Höhe Groß Stieten. Auch andere Verstöße wie das Fahren ohne Gurt oder mangelhafte Ladungssicherung konnten bei den Kontrollen festgestellt werden. Des Weiteren war ein Autofahrer auf der B 192 mit einem Fahrzeug unterwegs, dessen letzte Hauptuntersuchung laut Plakette im Februar 2017 durchgeführt wurde. Sowohl das Polizeipräsidium Rostock als auch das Polizeipräsidium Neubrandenburg werden in den kommenden Wochen die Kontrollen fortführen.

