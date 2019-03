Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Start der Kontrollen zur Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben!" im März 2019 - mit den Schwerpunkten "Vorfahrt, Vorrang und Rückhaltesysteme"

Rostock (ots)

Am heutigen Dienstag, 5. März 2019, starten in Mecklenburg-Vorpommern die Verkehrskontrollen zur landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben!" mit den Schwerpunkten "Vorfahrt, Vorrang und Rückhaltesysteme". Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock werden die Kontrollen durch die Polizeiinspektion Rostock durchgeführt. Im Fokus stehen das Beachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen sowie die sachgerechte Nutzung von Rückhaltesystemen, insbesondere bei Kindern. Aus diesem Grund werden die Kontrollen hauptsächlich vor Kindergärten und Schulen stattfinden. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Kontrollen der Fahrzeugführer und deren Verständnis von Vorfahrt und Vorrang im "Bringe-Verkehr". Ein weiteres Augenmerk wird auf korrektes Anschnallen und der richtigen Nutzung von Kindersitzen gelegt. Ziel ist es, die Verkehrsteilnehmer in diesem Zusammenhang für Ihre Verantwortung im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Dieser Auftaktveranstaltung schließen sich im gesamten Monat März weiterführende Verkehrskontrollen an.

