POL-HRO: Raubdelikt in Rostock - Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Am Mittwoch, den 28.11.2018 kam es in der Albert-Schweitzer-Str. in Rostock-Toitenwinkel zu einem schweren Raubdelikt. Gegen 18.45 Uhr betrat ein bislang noch unbekannter Täter den dortigen Lebensmittelladen, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Täter griff schließlich selbst in die geöffnete Kasse und nahm einige Geldscheine an sich. Mit der Beute flüchtete der Täter dann in unbekannte Richtung. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - männlich, cirka 1,76 m groß, - vermutlich Anfang 20 - normale Statur - schwarze Jacke - blaues Basecap - dunkelblaue Hose, eventuell Arbeitshose - Gesicht mit schwarzem Schal vermummt - braune Augen, vermutl. schwarze Haare - sprach fließend deutsch. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei unter 0381 4916-1616 oder an jede andere Polizeidienststelle. Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

