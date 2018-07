POL-HRO: Beeinträchtigungen Feldbrand in Rostock-Riekdahl - Erstmeldung

Rostock (ots) -

Gegen 18:45 Uhr wurde der Brand eines Getreidefeldes angrenzend an den Ortsteil Riekdahl gemeldet. Das Feld brennt in voller Ausdehnung. Der starke Qualm zieht aufgrund der Windrichtung derzeit in die Wohngebiete Riekdahl und Kösterbeck. Den Anwohnern wird empfohlen, die Fenster geschlossen zu halten. Im Bereich Riekdahl, Tessiner Straße, Verbindungsweg kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Personen sind nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden bzw. in unmittelbarer Gefahr. A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

