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Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Kommunalminister Christian Pegel gratuliert wiedergewähltem Bürgermeister in Anklam

Schwerin (ots)

Kommunalminister Christian Pegel gratuliert dem wiedergewählten Bürgermeister der Stadt Anklam, Michael Galander.

"Eine Bürgermeisterwahl ist ein zentraler Moment der kommunalen Demokratie. Ich gratuliere dem alten und neuen Bürgermeister Anklams Michael Galander herzlich und wünsche ihm für die kommenden Aufgaben viel Erfolg, Kraft und weiterhin eine glückliche Hand", erklärte Minister Pegel.

Anklam sei eine Stadt mit einer langen Geschichte, einer starken regionalen Identität und zugleich mit wichtigen Zukunftsaufgaben. "Als Mittelzentrum übernimmt Anklam Verantwortung weit über die Stadtgrenzen hinaus - sei es bei der Daseinsvorsorge, der wirtschaftlichen Entwicklung, im Bildungsbereich oder als Wohn- und Lebensort für Familien, Seniorinnen und Senioren", so Christian Pegel und ergänzt:

"Stadtentwicklung, die Stärkung der Innenstadt, die Ansiedlung von Unternehmen und die Attraktivität für junge Menschen sind zentrale Themen für Anklam. Hier kommt dem Bürgermeisteramt eine Schlüsselrolle zu, um gemeinsam mit Stadtvertretung, Verwaltung und Bürgerschaft tragfähige Lösungen zu entwickeln. Das Vertrauen der Menschen in den Amtsinhaber, zeigt die Zufriedenheit mit der bisherigen Linie und Vision."

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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