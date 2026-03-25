Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Bauminister bei Einweihung der Sporthalle I in Wismar
Schwerin (ots)
Bauminister Christian Pegel nimmt am Freitag an der offiziellen Einweihung der Sporthalle Friedenshof I in der Hansestadt Wismar teil.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Termin: Freitag 27. März 2026, 12 Uhr
Ort: Käthe-Kollwitz-Promenade 13, Foyer der Halle, 23966 Wismar
Für den Neubau erhielt die Hansestadt eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von gut 2,4 Millionen Euro.
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