Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bauminister bei Einweihung der Sporthalle I in Wismar

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel nimmt am Freitag an der offiziellen Einweihung der Sporthalle Friedenshof I in der Hansestadt Wismar teil.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag 27. März 2026, 12 Uhr

Ort: Käthe-Kollwitz-Promenade 13, Foyer der Halle, 23966 Wismar

Für den Neubau erhielt die Hansestadt eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von gut 2,4 Millionen Euro.

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