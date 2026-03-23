Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Gemeinde Hoort erhält Wappenbrief
Schwerin (ots)
Am Donnerstag übergibt Innenminister Christian Pegel an Bürgermeisterin Iris Feldmann einen Wappenbrief für die Gemeinde Hoort(Amt Hagenow-Land) im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.
Termin: Donnerstag, 26. März 2026, 15.30 Uhr
Ort: Versammlungsraum (1. OG.), Bahnhofstr. 25, 19230 Hagenow
Die Gemeinde Hoort kann das Wappen künftig unter anderem im Siegel, Briefkopf und auf Amtsschildern führen. Die endgültige Verwendung des Wappens kann jede Gemeinde selbst festlegen.
Rückfragen bitte an:
Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de
Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell