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Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Gemeinde Hoort erhält Wappenbrief

Schwerin (ots)

Am Donnerstag übergibt Innenminister Christian Pegel an Bürgermeisterin Iris Feldmann einen Wappenbrief für die Gemeinde Hoort(Amt Hagenow-Land) im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 26. März 2026, 15.30 Uhr

Ort: Versammlungsraum (1. OG.), Bahnhofstr. 25, 19230 Hagenow

Die Gemeinde Hoort kann das Wappen künftig unter anderem im Siegel, Briefkopf und auf Amtsschildern führen. Die endgültige Verwendung des Wappens kann jede Gemeinde selbst festlegen.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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