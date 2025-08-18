PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Vermessungstechniker und Geomatiker erhalten Zeugnisse

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt mit der ersten Direktorin des Landesamtes für Innere Verwaltung, Gudrun Beneicke, Zeugnisse an 42 Absolventinnen und Absolventen der Berufsausbildung in der Geoinformationstechnologie.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 23. August 2025, 13 Uhr

Ort: 19055 Schwerin, Wichernsaal in Schwerin, Apothekerstraße 48
     (Hof)

Aufgrund des enormen Fachkräftemangels im Bereich des Geoinformations- und Vermessungswesens wurde in den zurückliegenden Jahren eine verstärkte Nachwuchsgewinnung durchgeführt. Dies ist der zweite von drei Jahrgängen bei dem die Imagekampagne Wirkung gezeigt hat.

Die Veranstaltung wird vom Landesamt für innere Verwaltung gemeinsam mit den Landesgruppen des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, des Deutschen Vereins für Vermessungswesen und des Verbands Deutscher Vermessungsingenieure organisiert.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 15:26

    IM-MV: Terminabsagen für Freitag, 15. August 2025

    Schwerin (ots) - Folgende Termine müssen leider abgesagt werden: Montessorischule Greifswald Termin: Freitag, 15. August 2025, 11 Uh r Ort: 17493 Greifswald, Geetzerring 19, Campus Schulzentrum Am Ellernholzteich Termin: Freitag, 15. August 2025, 10 Uhr Ort: Rathaus, Markt, Büro des Oberbürgermeisters, 17489 Greifswald Feuerwehr Thulendorf Termin: Freitag, 15. August 2025, 15.30 Uhr Ort: Freiwillige Feuerwehr ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:00

    IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehr Thulendorf

    Schwerin (ots) - Am Freitag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Sandro Geister der Gemeinde Thulendorf einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von 190.000 Euro für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren