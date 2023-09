Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: 668 neue Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter in der Polizeiakademie Niedersachsen begrüßt Einstellungstermin erstmalig am 01. September

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

Die Polizeiakademie Niedersachsen begrüßt zum 01.09.2023 insgesamt 668 neue Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter zu ihrem Bachelorstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen. Während des Begrüßungsprogramms an den Standorten in Oldenburg, Nienburg und Hann. Münden wurden die Studierenden auf die kommenden drei Jahre an der Polizeiakademie Niedersachsen eingestimmt. Während des Bachelorstudiengangs werden die angehenden Polizistinnen und Polizisten optimal auf die vielfältigen Herausforderungen im Berufsleben vorbereitet.

"Unsere Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren verändert und mit ihr auch die Anforderungen an unsere Polizei. Sie werden komplexer und vielfältiger. Wir werden Sie in den kommenden drei Jahren Ihres Studiums Schritt für Schritt darauf vorbereiten, dass sie nicht nur erfolgreiche, sondern auch gute Polizistinnen und Polizisten werden. Profitieren Sie dabei von dem Wissen und der Erfahrung unseres Lehrpersonals, denn diese vermitteln Ihnen das, was Sie zukünftig brauchen werden", so Direktor Rose in seiner Begrüßung in Richtung der Neuankömmlinge. Parallel wurden die Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter an den Studienstandorten Oldenburg (336), in Hann Münden (145) und Nienburg (187) begrüßt.

Mit dem neuen Einstellungstermin im September können die Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter ihr Studium bei der Polizei Niedersachsen einen Monat eher als bisher aufnehmen. Der vorgezogene Einstellungstermin macht die Polizei Niedersachsen noch konkurrenz-fähiger als arbeitgebende Institution und erfüllt den Wunsch vieler Bewerberinnen und Bewerber nach frühestmöglicher Sicherheit über ihre berufliche Zukunft. In den kommenden Wochen wird sich die Anzahl der eingestellten Studierenden überdies noch leicht erhöhen.

Bildrechte: Polizeiakademie Niedersachsen

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell