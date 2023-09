POL-OS: Osnabrück: Festnahme nach zahlreichen Skimming-Taten - 36-Jähriger ging in Untersuchungshaft

Kettenkamp (ots) - Um 02:18 Uhr ging bei der Polizei am Dienstag ein Alarm aus einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Kettenkamp ein, nahezu zeitgleich meldeten sich mehrere Anwohner über den Notruf. Es hatte einen lauten Knall gegeben und nun waren drei Personen an der Bank zu beobachten, die sich kurze Zeit später in zwei Autos und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Eggermühlen vom Tatort entfernten. Bei den Pkw ...

