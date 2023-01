Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 38-Jähriger warf Böller in Polizeidienststelle - Beamter war nicht mehr dienstfähig

Osnabrück (ots)

Bereits in der Nacht zum Freitag (06.01.2023) kam es in der Polizeiwache am Kollegienwall zu einem perfiden Angriff auf einen Polizeibeamten. Ein 38-jähriger Mann betrat gegen 1.25 Uhr die Dienststelle in der Innenstadt. Von einem diensthabenden Polizisten wurde er nach seinem Anliegen gefragt und in die Bürgerwache hineingelassen. Ohne einen Kommentar holte der Mann aus Osnabrück plötzlich einen selbstgebauten Sprengsatz hinter seinem Rücken hervor, entzündete diesen und warf ihn in Richtung des Beamten. Die mit Klebeband zusammengebundenen Chinaböller vom Typ "D" verfehlten den 38-jährigen Beamten nur knapp und explodierten schließlich neben dem Polizisten auf dem Boden der Bürgerwache. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt und war einen Tag später zunächst nicht mehr dienstfähig. Weitere Polizisten wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Der amtsbekannte Böllerwerfer wurde anschließend vor dem Polizeigebäude festgenommen und schließlich einer Osnabrücker Klinik zugeführt. Ermittlungen ergaben, dass der Mann wenige Tage zuvor bereits eine ähnliche Tat in einer Osnabrücker Veranstaltungsstätte begangen hatte. Nach Rücksprache mit der Osnabrücker Staatsanwaltschaft erging ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Die Vorführung des 38-Jährigen erfolgte noch am Tattag. Das Amtsgericht folgte dem Antrag und schickte den Böllerwerfer in Untersuchungshaft.

