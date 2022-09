POL-OS: Dissen: Kutschenunfall auf der Rechenbergstraße - Beherztes Eingreifen einer Zeugin verhinderte vermutlich Schlimmeres

Belm (ots) - In der Nacht zu Samstag wurden in Belm an insgesamt fünf Fahrzeugen die Reifen durch einen spitzen Gegenstand beschädigt. Zwei der Pkw standen im Sandhausweg und zwei in der Straße Up de Heede. Ein weiterer Pkw parkte etwa 100 Meter entfernt in der Bremer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter unter 05406/898630 oder 0541/3272115 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück ...

