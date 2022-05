Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 23-jährige Radfahrerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Osnabrück: 23-jährige Radfahrerin von Pkw erfasst und schwer verletzt Am Dienstagmittag gegen 12:20 Uhr wartete eine 23-jährige Lohnerin mit ihrem Fahrrad an der Kreuzung Augustenburger Straße / Am Kirchenkamp um weiter in stadteinwärtige Richtung zu fahren. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte ein 61-jähriger Osnabrücker mit seinem VW aus der Augustenburger Straße nach rechts in die Straße Am Kirchenkamp einzubiegen. Dabei übersah der Autofahrer die vor ihm haltende und bevorrechtigte Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, und in ein Krankenhaus verbracht.

