Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Drei E-Bikes vor Gaststätte entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Quakenbrück (ots)

Am Sonntag gelangten drei hochwertige E-Bikes ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit von 21:45 Uhr bis 23:15 Uhr wurden die, an einem Fahrradständer gesicherten, Räder vor einer Gaststätte an der Alenconer Straße unweit der Langen Straße entwendet.

Bei dem Diebesgut handelte es sich um folgende Fahrräder:

- 1x Ebike der Marke Vicotria in blau/schwarz - 1x Ebike der Marke Victoria in schwarz - 1x Ebike der Marke Raleigh in grau

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Räder geben können, werden gebeten sich unter 05431/907760 zu melden.

