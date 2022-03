POL-OS: Kettenkamp: Büroräume durchsucht - GPS-Empfänger entwendet

Bersenbrück/Quakenbrück (ots) - An einem Wohnhaus "Am Schwanenteich" unweit der Straße "Am Dianenwald" machten sich zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Freitagnachmittag (16.15 Uhr) unbekannte Täter zu schaffen. Durch grobe Gewalt an der rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangten sie ins Gebäude und nahmen diverses Diebesgut, darunter u.a. Bargeld, Werkzeuge ...

