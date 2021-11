Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Unbekannte setzten mobile Toilettenkabine in Brand - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es in der Wersener Straße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 2 Uhr hatten Unbekannte in der Nähe der Friedrich-Wacket-Sraße eine mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt. Die Toilette war im Bereich einer dortigen Großbaustelle abgestellt worden. Die Berufsfeuerwehr löscht die Flammen vollständig, die Toilette sowie nahegelegene Zaunelemente und Warnbarken wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Angaben zur Schadenshöhe können bisher keine getätigt werden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2215 oder -3103 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell