POL-OS: Bad Essen - Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Bad Essen (ots)

Unbekannte trieben in der Nacht zu Ostermontag in Bad Essen ihr Unwesen. In den Straßen "Zum Junkenholz", Marktstraße, Brinkstraße, Wiehenstraße, Lintorfer Straße und Heinrich-Hamker-Straße beschmierten der oder die Täter zwischen 20.30 und 08.30 Uhr unter anderem mehrere Gebäude, Grundstücksmauern, Wände und Straßenschilder mit Farbe. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

