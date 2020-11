Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch im Stadtteil Schinkel

OsnabrückOsnabrück (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Bremer Straße, zwischen der Borsigstraße und der Schützenstraße, geriet am Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte hebelten zwischen 06.10 und 13.20 Uhr eine Kellertür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. Die Einbrecher durchwühlten das Mobiliar, stahlen Bargeld, Schmuck und Tabakwaren, und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115.

