Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Fußgänger nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

BohmteBohmte (ots)

Bei einem Unfall auf der Bremer Straße wurde am Donnerstagnachmittag ein 73 Jahre alter Fußgänger lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein 80-Jähriger befuhr mit seinem Auto gegen 17.10 Uhr die Bremer Straße in Richtung des Kreisverkehres Obere Straße/Leverner Straße. In Höhe eines Verbrauchermarktes übersah er den Fußgänger, als dieser den dortigen Zebrastreifen überquerte. Er erfasste den Mann und setzte anschließend seine Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte der Autofahrer angetroffen werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 80-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und den Pkw des 80-Jährigen.

