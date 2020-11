Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum Autofahrer lebensgefährlich verletzt

AnkumAnkum (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 45-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Ankumer Straße lebensgefährlich verletzt, eine weitere Autofahrerin wurde leicht verletzt, ihr 25-jähriger Beifahrer schwer. Der 45-Jährige fuhr mit seinem Audi A 4 in Richtung Ankum. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Das Auto schleuderte zurück auf die Straße und prallte gegen einen Mercedes, der auch in Richtung Ankum fuhr. Die Fahrerin (43 Jahre) konnte nicht mehr ausweichen und die Fahrzeuge kollidierten. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

