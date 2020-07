Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm, Zeugen nach Obstdiebstahl gesucht Sonntag, 12.07.2020 14:50 Uhr

Ober-Olm (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntag, den 12.07.2020 gegen 14:50 Uhr, circa zwei Eimer Obst in einem Selbstpflückfeld in Ober-Olm entwendet. Die Täter verstauen im Anschluss der Tat ihre Beute, ca 5-10 Kg Beerenobst, in einem Auto und flüchten. Die Tat wurde vermutlich durch eine unbekannte Zeugin beobachtet. Die unbekannte Frau und auch mögliche weitere Zeugen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

