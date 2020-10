Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Segelflieger stürzte ab

Melle (ots)

Am Sonntagmorgen stürzte ein 27-jähriger Mann im Ortsteil Markendorf mit seinem Segelflieger ab und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Anwohner der Kellenbergstaße hörten gegen 10.25 Uhr ein dumpfes Geräusch, schauten aus dem Fenster und sahen das auf einer Ackerfläche liegende Segelflugzeug. Sie rannten zu dem Wrack, leisteten dem bewusstlosen Piloten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Der Meller wurde schließlich mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie bekannt wurde, war der Mann morgens vom Segelflugplatz Melle zu einem Rundflug über Porta Westfalica gestartet und befand sich auf dem Rückweg. Das Flugzeug wurde bei dem Aufprall total beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Was ursächlich für den Absturz war, ist noch ungeklärt. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig erschienen an der Unfallstelle und nahmen ihre Ermittlungen auf.

