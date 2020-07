Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Gasflaschen gestohlen

Osnabrück (ots)

Von einem Tankstellengelände an der Hansastraße, unweit der Weserstraße, stahlen Unbekannte am frühen Mittwochmorgen mehrere gefüllte Propangasflaschen. Die Diebe begaben sich zwischen 01 und 01.30 Uhr auf das Gelände und machten sich dort gewaltsam an einer Gitterbox zu schaffen. Sie entwendeten daraus fünf 11kg Flaschen und eine 5kg Flasche und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, oder bei denen die Pfandflaschen eingelöst werden sollen, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

