Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen-Gaste: Einbrecher nahmen Schmuck und Bargeld mit

Hasbergen (ots)

Am Samstagabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Eichenkamp ein und erbeuteten dabei Bargeld sowie Schmuck. Die Täter öffneten zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr gewaltsam ein Fenster des Einfamilienhauses, durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und machten sich schließlich mit ihrer Beute aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern oder zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

