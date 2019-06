Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfallflucht auf der Krukumer Straße

Melle (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Krukumer Straße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines Autos der Marke Opel. Das Fahrzeug war gegen 09.15 Uhr aus Riemsloh kommend in Richtung Wetter unterwegs, kam in Höhe der Elsebrücke ein Stück weit auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei seitlich einen entgegenkommenden blauen Ford Focus. Danach setzte der Verursacher im Opel die Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422-920600 entgegen.

