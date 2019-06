Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike Diebstahl im Stadtteil Schinkel

Osnabrück (ots)

In der Rappstraße begaben sich Unbekannte zwischen Sonntagmittag (12 Uhr) und Montagabend (18 Uhr) in den Innenhof eines Mehrparteienhauses. Unter einem Fahrradport machten sich der oder die Täter an dem Faltschloss eines mattschwarzen E-Bikes der Marke Haibike (Modell SDURO) zu schaffen. Sie knackten das Schloss und nahmen das 28-Zoll-Rad mit. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 entgegen.

