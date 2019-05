Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Auto überschlug sich

Bohmte (ots)

Glück im Unglück hatte ein 24-Jähriger aus Bad Essen bei einem Verkehsunfall am frühen Samstagmorgen. Der Mann bog gegen 2 Uhr mit seinem Honda von der Leverner Straße nach rechts in die Heithöfener Straße ab und kam dabei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto, driftete in der Folge nach rechts von der Straße, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einem Privatgrundstück zum Stillstand. Der Bad Essener blieb unverletzt, sein Auto hatte jedoch nur noch Schrottwert. Auf dem Grundstück wurden zudem ein Zaun sowie eine Scheune beschädigt.

